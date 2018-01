Ex-empresas da Telebrás serão beneficiadas As companhias que já atuam no mercado de telefonia fixa e são originárias do antigo Sistema Telebrás serão as mais beneficiadas com a abertura do mercado nacional de telecomunicações. Na última quinta-feira, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou as regras para a regulamentação do setor, que serão colocadas amanhã em audiência pública. Analistas especializados no setor afirmaram que as privatizadas estão mais preparadas para a expansão porque possuem uma infra-estrutura de rede maior, herdada do antigo sistema, e maior capacidade financeira para investimentos. Por isso, as empresas já existentes terão mais condições de competição do que os novos participantes. O analista da Sudameris Corretora Eduardo Hajime acrescentou que as empresas já atuantes possuem uma marca mais forte, sobre a qual será difícil se sobrepor. Os analistas acreditam, ainda, que a disputa mais intensa será pelo mercado corporativo, mesmo com a liberação sendo generalizada para todos os segmentos. As companhias poderão oferecer pacotes completos de serviços de voz e dados com abrangência nacional, disse o analista da BBV Roger Oey. Ele argumentou que a expansão no segmento corporativo exige menor investimento de ampliação de rede, pois não necessita de uma capilaridade tão grande quanto a infra-estrutura necessária para o usuário individual. Além disso, o serviço oferece margens maiores de lucro e índices mais baixos de inadimplência, completou Oey. Na opinião do analista do Unibanco, Edigimar Maximiliano, a Telefônica será a empresa mais agressiva na sua estratégia de atuação, pois tem reconhecidamente grande interesse na América Latina. Oey ressaltou que a Telemar também deverá ser uma forte competidora, pois tem se esforçado bastante para antecipar as metas de universalização dos serviços, exigidas pela Anatel para a atuação nacional em 2002. No novo cenário, é possível que haja redução de margem de lucro das empresas. "Inicialmente, o cliente vai buscar preço", ressaltou Hajime, da Sudameris Corretora, comentando que as empresas irão buscar oferecer tarifas mais baixas para consolidar posição. Além disso, as operadoras devem registrar um aumento nos gastos com investimentos e com publicidade, lembrou Maximiliano. Ele ressalta, no entanto, que as empresas poderão manter a rentabilidade por meio da redução de custos. Quanto à Brasil Telecom, que não poderá atuar em âmbito nacional logo na virada do ano por não ter antecipado as metas, Maximiliano não se mostrou preocupado. Segundo ele, a decisão da empresa pode até mesmo demonstrar maturidade. O especialista explicou que ser agressiva neste momento significaria investimentos pesados para atingir áreas de classes mais baixas, que geram tráfego baixo e inadimplência alta. Entretanto, o analista reforçou que se a companhia não resolver o problema societário e não estiver apta para atuação nacional até meados do primeiro semestre de 2002, a situação passará a ser negativa. Com o atraso, afirmou, as operadoras que se adiantarem poderão conquistar fatias de mercado na área de concessão da Brasil Telecom.