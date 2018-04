Ex-executivo concorda em testemunhar contra a Enron O ex-executivo da Enron Michael Kopper admitiu hoje a culpa em acusações de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica que resultaram no pedido de concordata da empresa norte-americana de energia. O indiciamento faz parte de um acordo que ajudará o Departamento de Justiça dos EUA levantar casos criminais contra os executivos da empresa. Kopper trabalhava com o ex-diretor financeiro Andrew Fastow, que também está sendo investigado. Kopper concordou em pagar US$ 12 milhões, referente ao montante recebido quando a Enron decidiu comprar a Chewco, uma entidade que ele administrava com seu parceiro, Williams Dodson. Do total, US$ 4 milhões serão entregues ao Departamento de Justiça e US$ 8 milhões à Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários nos EUA). A acusação envolve até cinco anos de prisão e uma multa de US$ 250 mil sobre conspiração, e até 10 anos e uma multa de US$ 100 mil sobre lavagem de dinheiro. Kopper concordou em testemunhar contra a Enron e a SEC confirmou que moveu uma ação civil contra o ex-executivo juntamente com acusações criminais. As acusações contra Kopper se referem ao seu envolvimento com as entidades RADR, Chewco e Southampton que tinham fins especiais. A Enron foi acusada de usar essas entidades para esconder a dívida e prejuízo dos investidores, que perderam bilhões de dólares quando do colapso da companhia, e enriquecer Kopper e outros envolvidos. O Departamento de Justiça também está tentando apreender US$ 23 milhões em ativos de Fastow, inclusive de membros da família. O governo argumenta que o motivo da apreensão decorre das três entidades mencionadas utilizadas ilegalmente para gerar ganhos próprios.