Ex-executivo da Enron vai se declarar culpado, diz TV O ex-diretor administrativo de finanças globais da Enron, Michael Kopper, concordou em declarar-se culpado nesta quarta-feira pelas acusações de lavagem de dinheiro, conspiração e fraude, disseram fontes próximas às investigações à rede de televisão norte-americana CNN. Ele deverá apresentar a declaração em Houston, no Texas. Este seria o primeiro indiciamento criminal no caso Enron, informou a emissora. Kopper renunciou ao cargo na empresa em junho de 2001. A Enron pediu concordata em dezembro do ano passado, após anunciar que havia inflado os balanços. Um porta-voz do Departamento de Justiça recusou-se a comentar a notícia. O advogado de Kopper, Wallace Timmeny, não estava disponível para falar sobre o assunto.