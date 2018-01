Ex-executivo de Wall Street será novo assessor econômico de Bush Stephen Friedman, um respeitado executivo financeiro de Wall Street pouca experiência nos círculos do poder em Washington, será o próximo assessor econômico do presidente George W. Bush. Sua nomeação para o cargo de diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca pode ser anunciada amanhã, dependendo da escolha de um novo ministro das finanças para o lugar do desastrado Paul O?Neill, que foi demitido na última sexta-feira junto com o assessor econômico Larry Lindsey, numa decisão que deixou patente a preocupação de Bush como o impacto da anemia econômica dos Estados Unidos para seus planos de reeleição em 2004. Segundo o Wall Street Journal, o mais forte candidato para o lugar de O?Neill é John W. Snow, de 63 anos, presidente da CSX Inc., uma das grandes empresas ferroviárias americanas. Friedman dividiu o comando do banco de investimentos Goldman Sachs com Robert Rubin, no início da década passada. Rubin, que se tornaria um dos mais bem sucedidos secretários do Tesouro da história dos Estados Unidos, deixou a firma em 1993 para assumir a posição de assessoria econômica da Casa Branca, criado presidente Bill Clinton e que Friedman, agora, ocupará. A lista de candidatos à sucessão de O?Neill em discussão entre políticos republicanos incluía algumas figuras com o perfil profissional parecido ao de Friedman. A busca de uma pessoa com experiência e trânsito no mercado de capitais indica a preocupação dos estrategistas da Casa Branca de ganhar a confiança de Wall Street, que foi praticamente excluída na primeira equipe econômica de Bush. Os nomes mais citados eram: Gerald R. Parsky, um ex-assessor dos governos Nixon e Ford, que comandou a campanha presidencial de Bush na Califórnia; Charles Schwab, fundador de uma bem sucedida firma de investimento para pequenos aplicadores; Dennis Weathestone, ex- presidente do banco de investimentos J.P. Morgan, John C. Whitehead, ex-vice-secretário de Estado e ex-presidente do Goldman Sachs, e Peter Peterson, presidente do Blackstone Group. Também citados são o secretário do Comércio, Don Evans, amigo íntimo de Bush, o ex-deputado republicano Bill Archer, do Texas, o senador democrata John Breaux, de Louisiana, o representante de comércio da Casa Branca, Robert B. Zoellick Até agora nenhum convite foi feito, disseram fosntes oficiais. Embora a falta de interesse e/ou de compreensão de O?Neill sobre as interligações políticas e econômicas entre a economia americana e a economia mundial, que o levou a cometer inúmeras gafes e a causar danos, tenha sido citado entre as razões de sua saída, a estratégia econômica global dos EUA não apareceu até agora na discussão sobre a escolha de seu sucessor. John Snow tem um perfil profissional parecido com o de O?Neill, que comandou a Alcoa antes de assumir o departamento do Tesouro. Ele tem passagem pelo ministério dos Transportes mas, como O?Neill, fez seu nome como alto executivo do setor industrial. Qualquer que seja o escolhido, o próximo secretário do Tesouro e Stephen Friedman terão como missão, mais do que formular a política econômica, executar um plano de estímulo ao crescimento já em elaboração na Casa Branca, com o claro objetivo político de garantir a reeleição de Bush, segundo informações de fontes oficiais publicadas na imprensa americana no fim de semana. Lindsey, que iniciou a preparação do plano antes de ser convidado a pedir demissão, disse a congressistas republicanos na semana passada que a meta é produzir um crescimento econômico de 4% no ano que vem. O crescimento previsto para este ano é de 1,5%. Segundo dados oficiais divulgados na sexta-feira, o desemprego atingiu 6% no mês passado, seu ponto mais alto em sete anos. O invejável saldo fiscal deixado por Clinton já virou déficit, que está fadado a aumentar se o Congresso republicano acatar a proposta de Bush, como é provável, e tornar permanentes os cortes de impostos por dez anos, ou US$ 1,3 trilhão, do primeiro programa econômico do presidente, aprovado no ano passado. A possibilidade de os EUA entrarem num complicado período de deflação é discutida por economistas democratas e republicanos. É certo que o estímulo em estudo incluirá uma nova redução de impostos. Ela deverá ser menor e mais dirigida do que o gigantesco corte de US$ 1,3 trilhão do imposto de renda por um prazo de dez anos que Bush fez em seu primeiro ano de governo para reanimar a economia, e que quer agora tornar permanente. Não está decidido, no entanto, se a nova proposta de renúncia fiscal privilegiará mais o investimento, sob a forma de um corte de impostos sobre ganhos de capital, ou o consumo, que representa três quartos do PIB americano. Uma opção em estudo para animar o consumo é a redução da contribuição dos assalariados à seguridade social, que deixaria mais dinheiro no bolso no bolso da população. A senadora e ex-primeira dama, Hillary Clinton, democrata de Nova York que quer disputar a Casa Branca em 2008, afirmou no sábado que a administração Bush "precisa de novas políticas". Segundo Hillary, "se tivermos novas pessoas e as mesmas velhas políticas, vamos ter muitos problemas". Outro senador democrata, John D. Corzine, que a exemplo de Friedman e de Rubin também foi co-presidente do Goldman Sachs, registrou seu ceticismo sobre os benefícios de uma nova redução de imposto, notando que o corte aprovado pelo Congresso no ano passado "não fez nenhum efeito". "Estamos enfrentado incertezas que nunca existiram antes", disse Mark Bloomfield, presidente do Conselho Americano para a Formação de Capital, chamando atenção para outros fatores que podem dificultar uma retomada, além do excesso de capacidade de produção deixado pelos prósperos anos 90 e do desarranjo macroeconômico que a administração Bush promoveu em seu dois primeiros anos. "Temos as incertezas da guerra (contra o Iraque), as incertezas de coisas como o terrorismo e as incertezas da governança corporativa", disse Bloomfield, numa alusão aos escândalos contábeis em grandes empresas, que agravaram a crise de confiança dos investidores na economia.