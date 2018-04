Ex-executivos da WorldCom são indiciados por fraude e conspiração Um júri federal dos EUA indiciou o ex-principal executivo financeiro da WorldCom, Scott Sullivan, por acusações de fraude ao mascarar grandes prejuízos da gigante de telecomunicações. O indiciamento, que se segue a uma queixa de crime contábil encaminhada contra Sullivan em 1º de agosto, inclui um novo réu, o ex-executivo contábil da empresa, Buford Yates Jr. Ambos são acusados no indiciamento de conspiração, fraude e relatórios falsos enviados à SEC. A decisão de hoje parece ser um sinal de que as negociações entre Sullivan e promotores federais se romperam antes que um acordo pudesse ser obtido. O advogado do executivo não foi encontrado para comentar o assunto. Sullivan está preso desde o começo deste mês juntamente com o contador David Myers. O indiciamento não inclui Myers, que deve continuar em negociações com os promotores. Documentos do advogado James B. Comey indicam que Mayers está planejando suspender o indiciamento, da mesma forma que dois outros funcionários da WorldCom, Betty Vinson e Troy Normand. Não ficou claro se Normand e Vinson ainda trabalham para a companhia. Ambos ainda não foram acusados criminalmente no caso, apesar de terem sido identificados como "co-conspiradores" no indiciamento contra Sullivan e Yates. Normand trabalhou na divisão de auditoria interna da WorldCom e aventou a hipótese de renúncia em 2000 por causa de suas preocupações com as práticas contábeis da empresa. Vinson também levantou preocupações sobre contabilidade imprópria, de acordo com documentos divulgados por um comitê do Congresso em julho. A porta-voz da WorldCom, Julie Moore, disse que a companhia "está cooperando completamente com todas as autoridades de investigação".