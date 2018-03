Ex-executivos são presos nos EUA acusados de fraude Dois ex-executivos da companhia norte-americana de energia Enron foram presos hoje, sob várias acusações relacionadas ao fato de terem supostamente registrado lucros obtidos com um contrato cancelado entre a empresa e a Blockbuster. Segundo o Departamento da Justiça, Kevin Howard e Michael Krautz "violaram deliberadamente as normas contábeis relevantes" ao registrar lucros de US$ 111 milhões nos informes de resultados da Enron do quarto trimestre de 2000 e do primeiro trimestre de 2001 como se tivessem sido auferidos pela subsidiária Enron Broadband Services a partir de um contrato com a Blockbuster para vender filmes via internet de banda larga. O sistema deveria começar a ser testado em dezembro de 2000, mas o contrato acabou sendo cancelado em março de 2001. "De fato, o contrato com a Blockbuster não gerou nenhuma receita para a EBS", disse o departamento da Justiça.