Ex-Fed, Paul Volcker chefiará painel criado por Obama--jornal O ex-chairman do Federal Reserve Paul Volcker comandará um painel de conselheiros econômicos criado pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, e que terá o objetivo de estabilizar os mercados financeiros, disse o Wall Street Journal na quarta-feira. Citando autoridades do Partido Democrata, o jornal disse em seu site na Internet que Austan Goolsbee, economista da Universidade de Chicago e conselheiro de Obama, atuará como chefe de equipe do painel. Ainda segundo a publicação, os membros do Conselho Consultivo Presidencial para a Recuperação Econômica virão de um conjunto de pessoas de fora do governo. O conselho não terá o papel de substituir o Departamento do Tesouro e outras agências na elaboração de políticas, mas sim de dar ao novo presidente conselhos especializados, vindos de fora dos canais burocráticos comuns. O painel terá várias tarefas, segundo o Journal, incluindo ajudar a desenvolver e implementar programas para impulsionar a economia, aumentar salários e o padrão de vida e confrontar a crise no mercado imobiliário. Ele também tratará da supervisão dos mercados financeiros.