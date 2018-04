Ex-lobista da Enron vai presidir o partido republicano O Comitê Nacional do Partido Republicano elegeu o ex-governador de Montana Marc Racicot para ser o novo presidente do partido, a que pertence o presidente dos EUA, George Bush. Racicot, sócio da empresa de advocacia Bracewell & Patterson, atuou como lobista da empresa de energia Enron em Washington no ano passado. Ele disse que continuará a receber salário da Bracewell & Patterson, mas que sua atuação como lobista será encerrada assim que ele assumir a presidência do Partido Republicano. A Enron, que está em processo de falência, depois de admitir falsificações em seus balanços, foi uma das maiores contribuintes para a campanha de George Bush à Casa Branca em 1999.