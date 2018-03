Ex-ministro de FHC diz que muita gente fala de juros O vice-presidente executivo do grupo de comunicação RBS e ex-ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, disse hoje que o debate sobre os juros deveria ficar restrito ao Banco Central. "Acho que tem gente demais falando sobre o assunto. O tema tem que ficar com quem tem a responsabilidade, que é o Banco Central", afirmou Parente, na sua primeira palestra após deixar o governo. Segundo ele, a pior coisa que podia acontecer para o Brasil é cair de novo na discussão estabilidade versus crescimento, como se fossem coisas incompatíveis. "Sem estabilidade não temos como crescer", disse. O ex-ministro elogiou a condução da política econômica pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, que estaria, segundo ele, "demonstrando responsabilidade fiscal, impondo metas superiores ao que se trabalhava" no governo anterior. "Todo Banco Central sério é conservador. Não tenho dúvidas de que, se a política macroeconômica continuar com esse grau de seriedade, os juros vão cair naturalmente".