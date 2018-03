Ex-ministro de FHC visita o sucessor O ex-ministro do Desenvolvimento e futuro embaixador na França, Sergio Amaral, visitou hoje pela primeira vez o sucessor, Luiz Fernando Furlan, para discutir promoção comercial. Amaral deve assumir a embaixada brasileira em Paris até o final do mês. "Vamos realizar algumas ações de promoção comercial porque considero o fluxo de comércio muito baixo principalmente se observar o fluxo de investimentos da França no Brasil", disse Amaral. Segundo ele, o fluxo de comércio é de US$ 3,2 bilhões por ano, sendo a balança superavitária para a França em US$ 200 milhões. Amaral disse que a França investe US$ 2 bilhões por ano no Brasil, ocupando a terceira posição no ranking de investidores estrangeiros, atrás dos Estados Unidos e da Espanha. Sobre a atual cotação do dólar, em torno de R$ 3,00, o ministro acredita em estabilização da moeda. "Acho que vem se estabilizando num patamar próximo de R$ 3,00. Eu não comentava sobre câmbio nem quando estava no Ministério e não vou comentar agora", disse.