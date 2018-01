Ex-presidente da Enron entrega-se à Justiça e alega inocência O ex-presidente da Enron Jeffrey Skilling entregou-se hoje à Justiça para responder por 42 acusações, incluindo fraude com ações, vazamento de informações privilegiadas e declarações falsas a auditores. Skilling prometeu esclarecer seu papel no escândalo contábil que levou a Enron à concordata, em dezembro de 2001, depois que um júri determinou o indiciamento do executivo, na noite de quarta-feira. Skilling afirmou ser inocente das 42 acusações levantadas pelo Departamento de Justiça dos EUA. A Securities & Exchange Commission (Sec - a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) entrou com uma queixa na corte de Houston, exigindo que Skilling seja impedido de servir como diretor ou executivo de outras empresas, pague multas e devolva os ganhos obtidos de forma escusa, incluindo os US$ 63 milhões que ele recebeu com a venda de ações da Enron. Skilling foi executivo da Enron entre 1997 e agosto de 2001 e alegou que desconhecia os métodos usados para manipular os lucros e esconder o endividamento da empresa. Segundo ele, a empresa tinha uma posição financeira sólida quando ele renunciou.