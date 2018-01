Ex-presidente da Parmalat do Brasil é preso O ex-presidente da Parmalat, Giani Grisendi, foi preso hoje pela Polícia Federal em um condomínio fechado de luxo em Ibiúna, no interior paulista. A prisão foi feita por policiais federais de Brasília, comandados pelo delegado José Elpidio Nogueira, especialmente designado para investigar o as operações do grupo italiano no Brasil. A Polícia Federal não confirma a prisão, mas setores ligados ao Judiciário confirmam. Grisendi, que presidiu a empresa por 11 anos no Brasil, é apontado como braço direito de Calixto Tanzi, dono da Parmalat na Itália, que também está preso.