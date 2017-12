Ex-presidente da Parmalat transferiu dinheiro para o Brasil O ex-auditor interno da Parmalat Gianfranco Bocchi disse que o fundador do grupo, Calisto Tanzi, transferiu para o Brasil grandes somas de dinheiro desviadas da empresa, informou o jornal La Repubblica. Segundo Bocchi, Tanzi usou para fazer as transferências a empresa Carital do Brasil, "onde só se realizavam operações ilegais". As operações eram levadas a cabo pelo próprio Tanzi e pelo então diretor financeiro da subsidiária brasileira da Parmalat, Carlos Monteiro. De acordo com o La Repubblica, Bocchi fez essas declarações ao ser interrogado pela polícia italiana no último dia 14. Tanzi e Bocchi estão entre as 11 pessoas presas até agora na Itália por causa do escândalo provocado pela revelação de um rombo de pelo menos 10 bilhões nas finanças do grupo. Também hoje, um tribunal de Milão negou o pedido dos advogados de Tanzi para que ele fosse solto e colocado sob prisão domiciliar. A Justiça italiana incluiu nas investigações as subsidiárias italianas das empresas de auditoria Deloitte & Touche (que certificava as contas da Parmalat) e Grant Thornton (que certificava as contas da subsidiária da Parmalat nas ilhas Cayman; a empresa se separou da Grant Thornton e hoje se chama Italaudit).