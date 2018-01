Ex-presidente do BC alerta para ajustes na economia O diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ex-presidente do Banco Central, Carlos Geraldo Langoni, afirmou que "é uma ilusão" achar que a economia mundial pode crescer sempre, de forma indefinida. "Os ajustes são inevitáveis", alertou o economista em palestra no seminário "Cenários da Economia Brasileira e Mundial em 2007", realizado pela FGV no auditório da Firjan. Ele deixou em aberto, porém, se as turbulências recentes no mercado financeiro mundial "são só um ajuste ou se é um sinal amarelo de alguma crise mais grave que pode acontecer". O economista disse que tem trabalhado com cenários de aterrissagem suave da economia mundial. "Não existe mundo sem volatilidade", acentuou. Ele lembrou, porém, que a vulnerabilidade interna e externa do Brasil foi muito reduzida nos últimos anos. "A dívida externa não foi nem tema do debate eleitoral", lembrou. O economista defendeu, porém, que o Brasil precisa de reformas, "resistir à tentação da heterodoxia e construir bases sólidas para o crescimento sustentável". Para o diretor da Ciano Investimentos e ex-diretor do Banco Central, Ilan Goldfajn, a volatilidade no mercado financeiro mundial não deve interromper o ritmo da taxa Selic, que ele acredita que deverá se manter ao ritmo de 0,25 ponto percentual em cada reunião do Copom. "A inflação no Brasil é baixa", disse Goldfajn, justificando a sua previsão. Ele disse também que a política de compras de dólares pelo Banco Central garantiu um alto nível de reservas e evita que, em situações de crise, o dólar tenha uma volatilidade muito grande. Ele não arriscou prever as possíveis conseqüências da continuidade das turbulências sobre o crescimento econômico brasileiro. Disse apenas que se tudo continuasse como antes (sem a volatilidade internacional), o Brasil deveria crescer este ano mais do que no ano passado.