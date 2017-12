Ex-presidente do BC diz que Alencar está equivocado O vice-presidente José Alencar está "totalmente" equivocado sobre o papel da política monetária e a forma de atuação dos bancos centrais no mundo quando faz seus ataques aos juros elevados, afirma o diretor do Centro de Economia Mundial da FGV-RJ e ex-presidente do Banco Central (BC), Carlos Geraldo Langoni. "Com todo o respeito que tenho há anos pelo empresário José Alencar, neste ponto ele está totalmente equivocado", disse Langoni à Agência Estado. "É compreensível que o que ele diz reflete um cansaço generalizado do setor empresarial com o cenário econômico, mas é preciso ter um pouco de paciência, as coisas não mudam tão rapidamente." Autonomia do BC Para Langoni, esse tipo de pressão política deveria levar o governo a concentrar esforços no projeto de autonomia operacional do BC. Ele lembra que a estabilidade da moeda em uma economia ainda frágil como a brasileira exige um desgaste político que não pode ser suportado apenas pelo governo. "Não é à toa que na América Latina os bancos centrais independentes vêm se multiplicando, pois são exigidas políticas que causam desgastes. Com isso, consegue-se aliar o jogo de pressões políticas, que faz parte de qualquer democracia, com a previsibilidade e a consistência da política monetária", explicou o diretor da FGV.