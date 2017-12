Ex-presidente do BC perde processo contra revista O ex-presidente do Banco Central, Francisco Lopes, sofreu outra derrota na Justiça. A juíza Maria Luiza O. Niederauer, do Rio de Janeiro, negou indenização por danos morais em ação movida contra a revista Veja. Recentemente, o ex-presidente do BC foi condenado pela Justiça Federal a 10 anos de prisão por ter favorecido os bancos Marka e FonteCindam na mudança da política cambial ocorrida em janeiro de 1999. Ainda cabe recurso na Justiça nos dois casos. Leia mais na Revista Consultor Jurídico