Ex-secretário O´Neill critica corte de impostos de Bush O ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Paul O´Neill, afirmou que o plano de eliminação do imposto sobre dividendos, anunciado pelo presidente George W. Bush na semana passada, não deverá contribuir para a recuperação da economia norte-americana. "Eu não teria feito isso", disse O´Neill em suas primeiras declarações públicas desde que foi obrigado a renunciar ao cargo, no mês passado. "Apóio a instituição da Presidência e estou determinado a não dizer nada de negativo sobre o presidente e sobre a administração Bush. Eles já têm muito a fazer sem que eu atue como franco-atirador", afirmou o ex-secretário. Ele fez essas declarações em entrevista ao jornal Pittsburgh Post-Gazette e à emissora KDKA-TV. O´Neill qualificou a legislação tributária norte-americana como "uma abominação" e defendeu as propostas de substituir o sistema de pensões garantidas da Seguridade Social por um sistema de investimentos, que, segundo ele, permitiria aos contribuintes poupar até US$ 1 milhão. "Acredito que precisamos ter um sistema que garanta que as pessoas tenham riqueza ao aposentar-se. E a maneira de fazer isso é ter uma poupança compulsória", acrescentou.