Exames comprovam doença em rebanho de Eldorado, diz CNA Exames feitos pelo Centro Panamericano de Febre Aftosa (Panaftosa), que tem sede no Rio de Janeiro, comprovaram que rebanho de fazenda localizada em Eldorado, em Mato Grosso do Sul, estavam contaminados com o tipo O1 positivo. Testes realizados pelo Ministério da Agricultura comprovaram a contaminação dos animais por febre aftosa. O segundo teste, feito pelo Panaftosa, comprovou o tipo do vírus. As informações são do presidente do Fórum Nacional Permanente de Pecuária de Corte da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Antenor Nogueira. Ele disse que "esse é o mesmo tipo de vírus descoberto nos últimos focos do Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina". "Essa informação acaba com qualquer possibilidade de um vírus mutante", disse. O Ministério da Agricultura informou que não foi notificado do resultado do exame feito pelo Panaftosa.