Excesso de consultas congestiona site da Receita O site da Receita Federal congestionou com o excesso de usuários tentando consultar a lista do segundo lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física, que está disponível desde as 14 horas de hoje. O contribuinte que tenta acessar o site é informado que "no momento não foi possível atender à solicitação devido ao excesso de usuários conectados. Por favor tente novamente, mais tarde". Existe também dificuldade de acesso à informação pelo Receita-Fone, no número 0300-78-0300. No segundo lote foram processadas 909.242 declarações com direito a restituição do IR, no valor total de R$ 889,99 milhões.