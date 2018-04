Excluídos chegam a viver com meio dólar por dia no Peru Vilma Quispe, 30 anos, é um caso raro entre os habitantes da comunidade de Carhuancho, a 4.760 metros acima do nível do mar, no departamento (unidade territorial) peruano de Huancavelica. Como os demais moradores desta região de altiplano, onde o espelho reluzente dos lagos a mais de 4,5 mil metros de altitude, a moldura dos picos nevados e o tapete de relva compõem um cenário arrebatador, a principal fonte de sustento de Vilma é o rebanho com cerca de cem cabeças de lhamas, alpacas e ovelhas, que possui em parceria com os três irmãos. Ao contrário da maioria dos huancavelicanos, porém, ela chegou à universidade, tendo estudado dois anos e meio na capital do departamento, que também se chama Huancavelica, com a intenção de ser professora. ?Se nem os estudantes que conseguiram se formar arrumam emprego, o que dirá de mim, que parei no meio?, diz Vilma, para justificar por que uma pessoa com o seu grau de educação sobrevive com a renda de menos de meio dólar por dia que lhe cabe na divisão dos ganhos com o pequeno rebanho, e que ela tenta complementar com a venda eventual de tecidos de lã que confecciona. Vilma é uma típica representante dos excluídos do boom econômico do Peru, que podem ser encontrados nas favelas na região sul de Lima, mas que estão principalmente na ?sierra?, como os peruanos chamam os altiplanos andinos. É na serra que vive boa parte dos milhões de peruanos sem acesso a eletricidade, água ou esgoto, e com renda de menos de US$ 1 por dia (nível de extrema pobreza), como o casal de idosos Humani Ventura e Leonarda Reginaldo, de 80 e 73 anos. Eles dividem seu tempo entre um barraco na vila de Pilpichaca, em Huancavelica, a 4,2 mil metros acima do nível do mar, e outro na sua ?estância? no vizinho distrito de Huarajo. Em Pilpichaca, onde a temperatura pode cair muito abaixo de zero à noite, tudo o que o barraco de apenas um cômodo - e repleto de entulho - possui como mobiliário é um estrado de madeira no chão de terra batida. ?Não ganho nenhum dinheiro, nenhuma aposentadoria, nada do governo?, diz Humani, ex-trabalhador das minas da região, que é rica em prata, chumbo, cobre e zinco, e que na época colonial foi a grande fornecedora de mercúrio para a produção de prata nas famosas minas de Potosí. Como praticamente todos os habitantes de Huancavelica, Humani é descendente de índios e tem o quéchua como primeira língua. Ao contrário de Leonarda, porém, ele fala razoavelmente bem o espanhol, e explica nesta língua que a sobrevivência do casal deve-se à comida que é dada por vizinhos e conhecidos. A dieta dos habitantes da região é à base de cereais e carne de alpaca e carneiro. ?De vez em quando a gente mata uma alpaquinha e charqueia, e aí dá para comer carne durante um mês?, diz Vilma. Ela acrescenta que não dá para fazer isto sempre, porque o rebanho é muito pequeno, e portanto há intervalos longos em que passam sem carne. Situações piores Uma situação ainda pior é a de Pedro Canales, de 37 anos, que ficou incapacitado para as minas depois de um acidente de trabalho, não recebe nenhuma aposentadoria, e diz que a baixíssima renda obtida no trabalho na propriedade de terceiros é insuficiente para alimentar seus seis filhos. Morador de Castrovirreyna, outra vila acima de 4 mil metros da região, Canales tem dificuldade para falar espanhol. Perguntado sobre o bom momento da economia peruana, ele não titubeia: ?Aqui não chega nada, nenhuma ajuda; talvez este dinheiro esteja ficando lá mesmo, com o pessoal do governo?. ?O Peru vive de costas para os Andes?, diz o antropólogo Hugo Carrillo, chefe do Programa Huancavelica da ONG Centro de Estudos e Promoção do Desenvolvimento, conhecida como Desco. Crítico feroz de todos os últimos governos peruanos, ele observa que Huancavelica, com seus rios e lagos, é a origem dos recursos hídricos e energéticos que garantem o abastecimento de Lima, mas tem apenas 5% a 7% das suas terras irrigadas , e não foi contemplada com nenhum dos grandes projetos recentes de irrigação, que se concentram na costa. O departamento, com 450 mil habitantes, tem 46% das residências sem água e eletricidade, e 66% sem esgoto. Em 2004, uma parcela de 84% dos huancavelicanos viviam abaixo da linha de pobreza, e 60% na extrema pobreza. Quadros parecidos com este repetem-se em diversas outros departamentos da ?sierra? e da ?selva?(como os peruanos chamam a região amazônica), nos quais se concentra pelo menos 40% da população do país. A taxa de pobreza peruana (pessoas vivendo com menos de US$ 2 por dia)está em torno de 50%, e a de extrema pobreza (menos de US$ 1 por dia) em 19%. No caso da população rural, aqueles números elevam-se para, respectivamente, 72% e 40%. Ambos os indicadores, mas especialmente o de pobreza, têm reagido relativamente pouco ao desempenho econômico do Peru nos últimos anos. A renda per capita subiu mais de 20% desde 2000, mas a proporção de pobres caiu pouco mais de 5%. Isto está ligado, evidentemente, ao forte isolamento sócio-econômico de grande parte da população pobre, cuja forma tradicional de vida não é afetada pelo boom centrado em Lima. ?Os setores que puxam o crescimento geram pouco emprego, como a mineração, ou criam empregos de baixa remuneração, como a agroindústria exportadora?, diz Jorge Chediek, representante da Organização das Nações Unidas (ONU) no Peru. A segunda parte da sua afirmativa é contestada pelo empresário José Chlimper, que também faz parte do Conselho do Banco Central peruano, e que diz que o salário médio na sua empresa de exportação de aspargos é equivalente a R$ 700. De qualquer forma, como nota Chediek, o Peru tem uma enorme economia informal, que abrange 66% da força de trabalho, e funciona como um manancial de oferta de mão de obra de baixa qualificação, pressionando para baixo o salário dos pobres.