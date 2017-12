Exclusão da Vasp do Refis ainda não está decidida O secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, disse, ao final da entrevista coletiva, que o comitê gestor do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) ainda não apreciou o pedido feito pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para retirada da Vasp do programa. Segundo Everardo, a petição ainda está sendo avaliada. Ele não disse quando será concluída a análise desse documento, o que oficialmente pode excluir a companhia aérea do Refis. De acordo com o INSS, a Vasp não vem pagando o total das contribuições correntes devidas ao instituto. Pelo cálculo do INSS, a empresa aérea deveria pagar, mensalmente, entre R$ 4 mi e R$ 4,6 mi, mas foram depositados aproximadamente R$ 20 mil por mês.