Exclusões superaram inclusões em cadastro de inadimplentes O Serviço de Proteção ao Crédito Brasil (SPC Brasil) informou hoje que as reabilitações ao crédito chegaram ao número de 2.946.580 CPFs durante os primeiros vinte dias de abril, enquanto que as inclusões de registro na base dos dados do varejo alcançaram 2.084.336 documentos. Pela segunda vez no ano, as exclusões superaram as inclusões, em 862.244 registros. Os números se devem ao desempenho positivo das regiões Sul e Sudeste, as únicas a registrar mais saídas do que entradas no cadastro de restrição ao crédito no período. Em janeiro, a diferença entre entradas e saídas do cadastro foi de 97.231 CPFs, volume 88,73% inferior ao verificado nos primeiros vinte dias deste mês. Consultas O SPC Brasil registrou 8.735.495 consultas ao cadastro, número 3,68% inferior ao registrado nos primeiros vinte dias de março (9.068.612). O número contrasta com a expectativa de vendas do comércio para o dia das Mães, que espera que o consumo aumente em até 20% neste ano comparado ao desempenho de 2004, com destaque para itens de maior valor, que freqüentemente têm pagamento parcelado. Em relação aos primeiros vinte dias de abril de 2004, as consultas ao SPC Brasil durante o mesmo período de 2005 foram 2,56% inferiores. As inclusões cresceram 69,7% e as exclusões aumentaram 88,31%.