Execução orçamentária do PAC cresce 28% no ano A execução orçamentária do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no acumulado de janeiro a setembro de 2009, cresceu 28% em relação ao mesmo período de 2008. Mas continua abaixo do previsto no orçamento. Segundo os dados divulgados hoje pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, durante o 8º balanço das obras do PAC, R$ 13,2 bilhões foram empenhados nos nove primeiros meses deste ano, ante R$ 10,3 bilhões no mesmo período do ano passado. No entanto, o governo deveria ter executado R$ 16,4 bilhões, que é o valor equivalente à dotação orçamentária para os nove meses. Para 2009, o orçamento do PAC é de R$ 21,9 bilhões.