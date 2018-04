Executiva deixa a presidência da CSN A presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Maria Silvia Bastos Marques, anunciou hoje aos funcionários e vai oficializar amanhã, em assembléia de acionistas, que deixará a companhia. A assembléia também reduzirá o número de membros do Conselho de Administração. A saída de Maria Silvia ocorre simultaneamente aos rumores, não confirmados oficialmente, de que o controlador da CSN, o Grupo Vicunha, estaria negociando a venda de fatia acionária à anglo-holandesa Corus, oitava maior siderúrgica do mundo. No comunicado, a executiva agradeceu o apoio que recebeu da equipe nos últimos seis anos, mas explicou que o ciclo de trabalho dentro da empresa havia se completado. O substituto da executiva será definido na assembléia. No mercado, comentava-se que o atual diretor do centro corporativo, Antônio Ulrich, assumirá o comando da empresa, ainda que interinamente. Ulrich foi o principal executivo da Companhia Brasileiro de Petróleo Ipiranga (CBPI). Veio do mercado petrolífero, assim como o executivo Vasco Dias, diretor comercial da CSN, este vindo da Shell. Outra versão, contudo, dava conta de que Benjamin Steinbruch poderia trazer um executivo do mercado, com perfil estrategista, e estaria aguardando o desfecho das negociações sobre a associação ao grupo estrangeiro para tomar a decisão. Neste caso, o cargo de presidente poderia ser até extinto e o comando da empresa, compartilhado pelo executivo vindo de fora e o próprio Ulrich. Alguns dos nomes especulados no mercado eram do presidente da Embraer, Maurício Botelho, do Grupo Brasmotor/Multibras, Paulo Periquido, e do executivo Manoel Horácio da Silva, que negou que tenha sido sondado. Em sua nota, Maria Silvia informou que sua saída deveu-se a razões de "caráter estritamente pessoal". Fontes ouvidas pelo Estado contam que havia divergência entre Maria Silvia e Steinbruch sobre o futuro da companhia. Para resolver o problema de escala da siderúrgica, a executiva estaria disposta a expandir os negócios da companhia para o exterior. A CSN já havia comprado uma unidade nos Estados Unidos e estaria negociando outra. Já Steninbruch estaria mais interessado em atrair outro sócio estrangeiro e, assim, melhorar a situação financeira do grupo controlador. Política Também circulou no mercado a versão de que a executiva teria interesse em partir para uma carreira pública e que, já nesta quarta-feira, poderia circular uma pesquisa eleitoral com seu nome para a disputa para o governo do Estado do RIo. O prefeito César Maia informou que nunca ouviu falar em tal projeto por parte da executiva pelo PFL, o que para alguns representa que a executiva poderia articular uma eventual candidatura pelo PSDB. Caso se confirme o eventual acordo com a Corus (resultado da fusão da British Steel e Hoogovens), a multinacional estaria seguindo os passos da européia Arcelor (fruto da fusão entre Aceralia, Arbed e Usinor) no mercado brasileiro. A Arcelor controla a Belgo Mineira e tem participações relevantes na Acesita e na Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST). Uma fonte do mercado conta que nos últimos 60 dias circularam rumores de que a CSN estaria negociando associação com a Corus e com a americana Bethlem Steel. A CSN era a maior siderúrgica do País até 2000, mas no ano passado passou para o terceira colocação, atrás da CST e da Usiminas. Um dos motivos do recuo no ranking foi a paralisação do alto forno número 3, em Volta Redonda, por três meses, o principal centro produtor do grupo. Em 2000, a siderúrgica lucrou R$ 1,6 bilhões, resultado que refletiu as vendas de participações na Light e na Vale, e no ano passado, de R$ 296 milhões.