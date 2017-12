Executiva dos bancários avaliará greve na segunda-feira A Executiva Nacional dos Bancários reúne-se na próxima segunda-feira, às 15 horas, em São Paulo, para avaliar os rumos da campanha salarial, o andamento da greve e as sugestões de mudança na proposta salarial que vieram de diversas assembléias do País, inclusive a de São Paulo. Também apresentaram proposta os bancários do Maranhão, Piauí, Osório (RS) E Vitória da Conquista (BA). A executiva esclareceu hoje que diferente do que foi divulgado anteriormente, a proposta aprovada pela assembléia dos bancários de São Paulo será avaliada pela Executiva Nacional dos Bancários somente na segunda, uma vez que ela surgiu após o término da reunião que analisou as demais sugestões de alteração da reivindicações.