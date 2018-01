Executiva dos bancários indica a paralisação em todo País A Executiva Nacional dos Bancários, representada pela Confederação Nacional dos Bancários (CNB-CUT), decidiu, no início da noite de hoje, a indicação de paralisação em todo o País para a próxima quinta-feira devido ao fracasso da negociação sobre o reajuste da campanha salarial. Os representantes da Federação Nacional do Bancos (Fenaban) aumentaram a proposta de reajuste de 9% para 10%. O presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, João Vaccari Neto, disse que a proposta é "muito ruim". Os bancários reivindicam o reajuste de 21,58%. A data-base da categoria é 1º de setembro e a próxima negociação foi marcada para o dia 8 do mesmo mês. Segundo a CNB-CUT, haverá paralisação da categoria na próxima quinta-feira e manifestações durante toda a semana.