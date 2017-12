Executivo brasileiro assume a presidência da Scania na América Latina

A Scania anunciou nesta terça-feira, 4, a chegada de Christopher Podgorski para o cargo de Presidente e CEO da fábrica da empresa em São Bernardo do Campo, que é a segunda maior operação industrial da empresa no mundo.

Com isso, o executivo, que inicia seu 20.º ano de atuação junto à montadora, passa a ser o primeiro brasileiro no comando da Scania Latin America. Podgorski ficou cinco anos na Suécia como vice-presidente Sênior Global para Vendas & Marketing de Caminhões.

"Estou muito feliz por estar de volta, e honrado pela responsabilidade que me foi confiada, principalmente em um momento tão importante para a Scania. Hoje estamos em meio à introdução de novas tecnologias e soluções e passando por um excelente momento em território europeu. Além disso, temos forte atuação nos mercados constituintes do chamado BRIC, bem como em mercados importantes da América Latina, com desempenho destacado em países como Argentina, Chile e Peru", afirma.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em sua trajetória dentro da Scania, Christopher Podgorski ocupou, entre outros cargos, o de Diretor Geral da Scania Brasil. Agora, ele terá como objetivo atender a produção para a América Latina e outros 30 mercados globais.

"Aqui temos uma planta 'espelho' da Suécia, ou seja, somos a única fora a matriz que contém todos os processos fabris e produz o veículo completo", ressalta. Além disso, o complexo industrial de São Bernardo do Campo conta com uma área de Pesquisa & Desenvolvimento e um Laboratório de Desenvolvimento e Teste de Motores que trabalha em paralelo com a Europa.

Para o executivo, há muitas oportunidades na América Latina para avançar em eficiência energética, na eficácia e segurança da logística de transportes, além da utilização de combustíveis renováveis.