Executivo-chefe da Boeing renuncia ao cargo O presidente e executivo-chefe da Boeing Co., Phil Condit, renunciou ao cargo, esta manhã, num esforço para distanciar a companhia de diversas controvérsias ocorridas neste último ano, incluindo violações éticas que provocaram a demissão do principal executivo financeiro do grupo na semana passada. O conselho administrativo da empresa decidiu alterar a estrutura de liderança e nomeou Lewis E. Platt como presidente não executivo e Harry C. Stonecipher como presidente e executivo-chefe. "A Boeing está avançando em vários dos programas mais importantes de sua história e eu ofereci minha renúncia como uma forma de deixar para trás os desvios e controvérsias do passado e de centrar o foco em nosso desempenho", disse Condit. A empresa tem sofrido com o prolongado declínio do setor de aviação comercial desde os atentados de 11 de setembro de 2001, embora o crescimento recente das despesas com defesa tenham ajudado a contrabalançar a debilidade do setor. A Boeing também tem sido vítima de investigações sobre certas políticas empresariais. A Força Aérea acusa a empresa de ter adquirido ilegalmente documentos de imóveis da concorrente Lockheed Martin Corp. Na semana passada, a companhia demitiu o principal executivo financeiro, Michael Sears, e a funcionária Darleen Druyun, após ter descoberto que Sears violou condutas éticas ao negociar a contratação de Druyun quando ela ainda era empregada do governo. Segundo a Boeing, os dois tentaram esconder o fato.