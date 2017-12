Executivo diz que Airbus pode entregar até 320 aviões em 2004 O diretor comercial da Airbus, John Leahy, disse que a fabricante de aviões espera entregar entre 315 e 320 aviões em 2004. Durante apresentação em Londres, Leahy disse que a Airbus ultrapassou o marco de 305 entregas na terça-feira. No ano passado, a empresa entregou 305 aviões. O executivo apresentou as projeções para o mercado global de 2004 até 2023. A Airbus agora espera registrar mais de 17.300 novos passageiros e transporte de cargas no valor de US$ 1,9 trilhão entre 2004 e 2023. A Airbus espera atingir média anual de crescimento no tráfego aéreo (RPK) de 11,4% em 2004. No próximo ano, a empresa prevê queda de 6% a 8% no RPK na comparação com 2004, disse o executivo. A expectativa de crescimento no tráfego deve apresentar média de 5,3% deste ano até 2023. Leahy ainda espera ter mais de 150 ordens firmes para o A380 double-deck até o Paris Air Show, que acontece em junho do ano que vem. As informações são da agência Dow Jones.