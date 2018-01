Executivos da Air France devem aprovar aliança com KLM A comissão executiva da Air France Group deverá se reunir amanhã para aprovar uma aliança com a holandesa KLM Dutch Airlines, disseram fontes próximas à situação. Para evitar os obstáculos regulatoriais que uma fusão completa poderia criar, as duas operadoras estão estudando formar uma aliança sob a qual ambas se tornariam subsidiárias de uma companhia holding franco-holandesa. "O objetivo é ter os benefícios de uma ligação sem as inconveniências", disse uma fonte. Outra fonte disse que a KLM preservaria sua marca e identidade.