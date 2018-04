Executivos da Embraer explicam demissões a Lula O presidente da Embraer, Frederico Curado, e três diretores da empresa estão no Palácio do Planalto esta tarde, para uma audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com os ministros Guido Mantega (Fazenda), Dilma Rousseff (Casa Civil) e Miguel Jorge (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior). Os dirigentes da Embraer foram chamados por Lula, que quer explicações sobre a recente demissão de 4,2 mil dos 21 mil empregados da empresa, empresa em que a União tem participação acionária majoritária. Lula discorda das demissões porque recentemente a empresa recebeu recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para investimento na produção de aviões de passageiros. Os quatro dirigentes da Embraer, ao chegarem ao Planalto, por volta das 15 horas, confirmaram que teriam um encontro com Lula.