Executivos da VarigLog se reúnem com técnicos do BNDES Executivos da VarigLog, nova controladora da Varig, vão se reunir na tarde desta quarta-feira com técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), na sede da instituição. Está prevista também a participação de representantes da Embraer na reunião. A equipe deverá apresentar um novo plano de negócios da nova Varig. O banco estatal limita-se a confirmar o agendamento do encontro. Para fontes do mercado, é possível que a nova Varig apresente um pleito para aquisição de novos jatos da Embraer, que seriam incorporados na frota da empresa. Na semana passada, a VarigLog indicou que a nova empresa anunciaria o ingresso de até 50 novos jatos na frota por meio de leasing operacional (simples aluguel) ou financeiro (que amortiza a compra) nas próximas semanas. A empresa chegou a comentar que estaria em contato com fabricantes, dentre eles a Embraer e a Airbus. Entretanto, a assessoria da Airbus no Brasil nega que a VarigLog esteja negociando a compra de jatos do fabricante europeu.