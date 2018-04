Executivos da WorldCom se beneficiaram de ações da Salomon O ex-executivo-chefe da WorldCom Inc., Bernard Ebbers, recebeu milhares de ações de uma oferta pública inicial (IPO) do Salomon Smith Barney, unidade de serviços financeiros do Citigroup Inc. A oportunidade lucrativa de comprar milhares de ações em uma IPO antes do aumento do preço foi estendida também ao ex-executivo-financeiro da companhia, Scott Sullivan. Sullivan foi indiciado por acusações de fraude e conspiração por seu papel de mascarar prejuízos e enganar investidores. A denúncia foi feita pelo comitê de serviços financeiros da Câmara dos Deputados dos EUA, que promoveu audiências sobre o escândalo contábil da WorldCom em 8 de julho, quando o analista de telecomunicações da Salomon, Jack Grubman, prestou depoimento. Grubman disse ao painel que não sabia se os executivos da WorldCom receberam acesso especial à IPO. "Mas não posso dizer categoricamente que isso não aconteceu", disse ele na época. O comitê pediu documentos da Salomon para determinar que tipo de tratamento foi dado à WorldCom, empresa que se beneficiou também das declarações otimistas de Grubman.