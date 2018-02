Exército desloca tropas para a fronteira paraguaia Dois dias depois de mobilizar 120 homens para ajudar a Receita Federal a vistoriar veículos e pessoas procedentes de Ciudad del Leste, no Paraguai, o Exército informou nesta quarta-feira que a Operação Iguatemi, iniciada dia 11 pelo Comando Militar do Oeste, com sede em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, deslocou suas ações para a fronteira com o Paraguai. A operação está mobilizando 1,2 mil soldados em sete municípios, entre Ponta Porã e Guaíra, no Paraná, que formam um corredor utilizado por contrabandistas de armas e drogas para abastecer os grandes centros. Há cerca de duas semanas, um arsenal com quase 600 armas foi encontrado em Pedro Juan Caballero, vizinha de Ponta Porã. O armamento, avaliado em US$ 1,2 milhão pelas autoridades paraguaias, era destinado às facções Primeiro Comando da Capital, de São Paulo, e Comando Vermelho, do Rio. Pedro Juan Caballero é o principal entreposto do tráfico de armas e drogas destinado ao Brasil. Os exercícios no Mato Grosso do Sul, segundo o Centro de Comunicação Social do Exército, estavam previstos desde novembro do ano passado e prevêem "desobstrução de estradas, defesa de pontos sensíveis e patrulhamento rural e urbano". Veículos que trafegam pela região estão sendo vistoriados. O Exército não informou até quando vão durar os exercícios. A participação do Exército na fiscalização de mercadorias adquiridas em Ciudad del Leste resultou, até o início da tarde desta quarta, na apreensão de 18 veículos e na prisão de duas pessoas. Os soldados estão distribuindo na BR-277, principal acesso a Foz do Iguaçu, e rodovias secundárias. Essa operação está prevista para durar até o dia 23, devendo ser retomada em outubro.