Europa aprova ajuda emergencial de € 7 bilhões para Grécia

Foi alcançado, em princípio, um acordo para conceder à Grécia uma linha de financiamento de curto prazo a partir de um fundo de resgate do Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira (EFMS, na sigla inglês), afirmou o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis. "Há um princípio de acordo sobre o empréstimo-ponte por meio do EFSM", escreveu Dombrovskis no Twitter.

Sob o acordo, a Grécia vai ter acesso a € 7 bilhões (US$ 7,6 bilhões) de financiamento de curto prazo por meio da utilização de recursos do EFSM, que é apoiado pelo orçamento do bloco. O procedimento será finalizado até o meio-dia sexta-feira, disse Dombrovskis.

A Grécia precisa desesperadamente de financiamento até segunda-feira, quando terá de quitar uma parcela de € 4,2 bilhões da dívida com o Banco Central Europeu (BCE). Além disso, o país está em atraso com uma parcela de dívida de € 1,6 bilhões com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alguns países da UE que não utilizam o euro, como o Reino Unido, a Suécia, a Dinamarca e a República Tcheca, têm manifestado objeções ao uso do fundo, porque ele é apoiado pelo orçamento de todos os membros do bloco. Políticos e a opinião públicas destes países argumentam que o dinheiro de contribuintes não deve arcar com o custo de mais um empréstimo.

Após o acordo, o BCE decidiu que os bancos gregos poderão sacar mais financiamento emergencial, aumentando o limite em € 900 milhões por uma semana.

Em entrevista coletiva, o presidente do BCE, Mario Draghi, disse que as condições foram restauradas para mais Assistência de Liquidez Emergencial (ELA, na sigla em inglês) após Atenas e a zona do euro chegarem a um acordo sobre o pacote de resgate.

"As coisas mudaram agora. Tivemos uma série de notícias com a aprovação do pacote de empréstimo-ponte, com as votações, várias votações em vários Parlamentos, que restauraram as condições para uma elevação do ELA", afirmou. Segundo fontes do setor bancário, as agências devem reabrir na segunda-feira.

Nesta quarta-feira, o parlamento da Grécia aprovou por 228 votos a favor e 64 contra o primeiro pacote de reformas apresentado pelo primeiro-ministro, Alexis Tsipras, como pré-requisito para um novo acordo de resgate com a União Europeia.

Mas o país vive uma forte tensão política com o racha no partido governista Syriza. O ministro do Interior, Nikos Voutsis, chegou a afirmar nesta quinta-feira que o país pode realizar eleições antecipadas em setembro ou outubro. "É bem possível que eleições aconteçam em setembro ou outubro, dependendo dos acontecimentos. Isso será produto de uma análise abrangente, não apenas do governo, sobre os acontecimentos em geral", disse Voutsis.

(Com informações da Reuters e da Dow Jones Newswires)