Expansão chinesa acelera 8,9% no terceiro trimestre

A economia da China cresceu 8,9% no terceiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado foi maior que o crescimento de 7,9% registrado no intervalo anterior, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 22, pelo governo.

Elevados investimentos e empréstimos bancários mais do que compensaram a queda das exportações. O Produto Interno Bruto (PIB) da China no terceiro trimestre, no entanto, foi menor que a média das previsões dos economistas, que esperavam uma alta de 9,1%, segundo informações da agência Dow Jones.

Nos nove primeiros meses do ano, o PIB cresceu 7,7% e economistas disseram que o governo conseguirá facilmente cumprir a meta de 8% de expansão em 2009, um número que parecia distante no começo do ano em meio à crise global.

O governo também divulgou nesta quinta-feira que a formação bruta de capital fixo - uma medida do investimento - saltou 33,3% nos nove primeiros meses do ano, ante alta de 33% entre janeiro e agosto.

As vendas no varejo subiram 15,5% nos 12 meses até setembro, acelerando ligeiramente ante o avanço de 15,4% apurado até agosto. Já a produção industrial cresceu 13,9% nos 12 meses até setembro, contra 13,3% até agosto.

Alerta de inflação

A China não enfrenta inflação neste momento, mas o governo deve prestar atenção às expectativas inflacionárias, disse Li Xiaochao, porta-voz do Escritório Nacional de Estatísticas. Segundo Xiaochao, os aumentos mensais nos índices do atacado e do varejo indicam que as expectativas inflacionárias existem.

De acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da China caiu 0,8%, na comparação com o mesmo mês do ano passado, mas aumentou 0,4% em relação a agosto. O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) baixou 7% em setembro, comparado ao de um ano antes, mas aumentou 0,6% sobre o de agosto.

O crescimento forte e em aceleração está chamando a atenção para quando Pequim abandonará seu programa de estímulo econômico, tendo a inflação como uma de suas maiores preocupações. Pela primeira vez desde o início da crise financeira global, o Conselho de Estado disse que está acrescentando a administração das expectativas inflacionárias à sua lista de tarefas na economia, sugerindo que alguma calibragem da política econômica pode ser feita nos próximos meses.

A recuperação da China está se tornando mais ampla e potencialmente mais sustentável, uma mudança que pode dar melhor suporte para uma economia global ainda frágil, afirma o Wall Street Journal. Para reforçar esses sinais está a mudança de tom do governo cauteloso da China, que agora está mais confiante em uma sólida retomada.

Dados econômicos divulgados nesta quinta-feira, mostraram que o PIB da China cresceu no terceiro trimestre em relação a igual período do ano passado. Igualmente importante é a evidência de que as melhoras na economia estão ganhando uma força que não é mais totalmente dependente do programa de estímulo do governo. A mudança chave no último trimestre: a virada na saúde financeira das empresas chinesas.

Os lucros das empresas chinesas voltaram a aumentar pela primeira vez desde o início da crise. Pesquisa do escritório de estatísticas com grandes empresas industriais mostrou que os lucros nos três meses encerrados em agosto subiu 6,5% frente a igual período do ano passado, revertendo as quedas observadas desde o final de 2008. Os lucros das empresas estatais saltaram 12% em setembro frente ao ano anterior, o primeiro aumento em 13 meses.

"As encomendas estão se acumulando e a minha preocupação agora é como fazer com que a produção recupere o atraso", disse Su Qisen, vice-presidente do Xiangxing Bag & Luggage Group. As encomendas de exportação começaram a melhorar por volta de junho, afirmou ele, e os consumidores chineses também estão se mostrando mais dispostos a comprar as bolsas, malas e mochilas da empresa. "As vendas domésticas estão especialmente boas, especialmente da nossa própria marca", disse Su, que planeja contratar de 4 mil a 5 mil funcionários a mais nos próximos meses.

Por ser a economia de crescimento mais acelerado entre as mais importantes, a China tem um papel crucial em tirar o mundo do poço que caiu no ano passado. Mas sua recuperação este ano tem sido tão rápida, e guiada por uma enxurrada de liquidez no sistema bancário controlado pelo Estado, que muitos investidores questionam se a expansão pode continuar por muito tempo. A estratégia do governo levantou preocupações de que o dinheiro livre pudesse inflar os preços de ações e imóveis, construir fábricas desnecessárias e assolar a economia com dívidas ruins.

A melhora da economia acontece mesmo com o governo chinês silenciosamente reduzindo o estímulo. Os novos empréstimos bancários no terceiro trimestre representaram menos da metade do total do segundo trimestre, e o crescimento nos gastos do governo também desacelerou.