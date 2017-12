Expansão da Sars derruba mercados asiáticos A epidemia e Sars deixou preocupados os investidores dos mercados do sudeste asiático nesta quinta-feira. Em Taiwan, o aumento de casos da doença fez com que o índice da bolsa local atingisse seu pior nível em três semanas, fechando em baixa de 4,16%. Em Seul, as conversações entre Coréia do Norte e EUA sobre o programa nuclear de Pyongyang também afetaram o humor dos investidores. O índice Kospi encerrou o dia em queda de 1,63%. O pregão filipino registrou baixa de 1,24% com a informação de que o governo não manterá sua meta de déficit orçamentário. Já a bolsa japonesa subiu 0,79%, liderado pelos papéis da Canon Inc. Às 5h20 (horário de Brasília) os demais mercados do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,33%; Indonésia: -0,66%; Malásia: -0,92%; Tailândia: -1,01% e Cingapura: -1,46%.