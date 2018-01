Expansão do DDD e DDI pelo 15 no ano que vem A partir de janeiro, usuários de telefonia fixa no Estado de São Paulo poderão fazer ligações de longa distância nacional (DDD) a todo o País e internacional (DDI) por meio do código 15, da Telefônica. O início de operação do serviço depende apenas da aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que faz auditoria para avaliar o cumprimento das metas estipuladas, condição para ampliação do serviço. Entre as metas alcançadas pela Telefônica, estão o fim da fila de espera existente quando a empresa chegou ao mercado - hoje, os novos pedidos devem ser atendidos em, no máximo, 14 dias -, a instalação de telefones públicos de forma que o usuário não tenha de andar mais de 300 metros para encontrar um e a digitalização das linhas, o que possibilita oferta de serviços, como chamada de espera e identificador.