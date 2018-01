Expansão do setor automobilístico mexicano favorece Brasil O Relatório Automobilístico Global da Scotiabank, divulgado nesta quinta-feira pela Scotia Economics, aponta o México como o único mercado em expansão no setor automobilístico da América do Norte. Segundo o relatório, a produção e a venda de veículos no país devem bater novos recordes em 2006. Diante desta perspectiva, o Brasil pode sair ganhando, já que está fechando um acordo de livre comércio automobilístico com o México a partir de 1º de janeiro de 2007. Embora a população do México seja superior a 106 milhões, existem somente 25 milhões de carros e caminhões no México - o que representa 0,22 veículos per capita. O início da vigência do livre comércio de veículos entre os dois países esteve ameaçado pelo governo mexicano sob alegação de ampliação do déficit comercial, no setor, que deve atingir neste ano US$ 1,3 bilhões. Durante a negociação, no entanto, o Brasil aceitou alongar o prazo para a liberação do comércio de caminhões, que deve acontecer a partir de 2011. Além disso, ficou acertada a ampliação da lista de peças automotivas isentas de impostos. Segundo Carlos Gomes, especialista da Scotiabank no setor automobilístico, "a estratégia de revitalização da economia do México pela assinatura de acordos de livre comércio com inúmeros países é muito benéfica para as suas perspectivas de produção de veículos". As compras anuais de veículos no México cresceram 8% em relação a outubro de 2005. Desde 1990, as compras dobraram e superaram um milhão de unidades pela primeira vez em 2004. "Espera-se que as vendas atinjam 1,5 milhão de veículos até o final da década", comentou Gomes.