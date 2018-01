Expectativa com equipe econômica e fluxo dirigem o câmbio O mercado de câmbio deve continuar operando na expectativa da indicação dos nomes da equipe econômica pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, o senador petista, Eduardo Suplicy, confirmou que a futura equipe do Banco Central deve ser indicada até quinta-feira, dando início ao processo de aprovação dos nomes pelo Senado. Até o dia 12, todos estariam confirmados. Suplicy disse ainda que também será conhecido o nome do ministro da Fazenda. Para este cargo, o mercado está considerando Antônio Palocci como certo. Essa expectativa deve manter o mercado retraído e cauteloso, embora prevaleçam perpectivas positivas para a escolha da equipe. A trajetória das cotações deve depender também do fluxo de recursos. No rol de vencimentos privados, cerca de US$ 400 milhões estão agendados para esta semana e as compras para que os investidores honrem esses compromissos já começaram ontem. Porém, foram bem absorvidas, já que havia oferta de moeda por parte de instituições que ajustavam posições. Às 9h15, o mercado futuro sinalizava uma abertura em queda: o contrato futuro de janeiro, negociado no pregão eletrônico da BM&F, apresentava recuo de 0,47%, com o dólar negociado a R$ 3,570. Mas o dólar abriu em pequena alta, de 0,06%, cotado a R$ 3,63, e, às 9h54, passou para R$ 3,635, alta de 0,19%. Clique aqui para saber como está o dólar