Expectativa com juros nos EUA e SMP derrubam dólar O dólar comercial registrou às 16h16 a cotação mínima de venda do dia, de R$ 1,966, queda de 0,46%, originada por vendas de tesourarias de bancos. Analistas afirmaram que as ordens de venda foram motivadas pela expectativa de corte do juro nos Estados Unidos, amanhã, e de cassação da liminar, que impede a realização da licitação para venda da concessão da banda C do Serviço Móvel Pessoal. Os operadores acreditam que se o juro cair lá fora e houver a venda das concessões do serviço móvel pessoal poderá haver fluxo positivo para o País e o dólar poderá recuar mais. Há pouco, o dólar comercial era vendido a R$ 1,967, com queda de 0,41%.