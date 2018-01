Expectativa com leilão favorece dólar e fere bolsa A cassação da liminar que impedia a realização dos leilões do Serviço Móvel Pessoal teve efeito distinto no mercado. De um lado, a mera expectativa da decisão judicial ajudou a derrubar a cotação do dólar, conforme nota da editora Silvana Rocha. De outro lado, a notícia aprofundou o tombo das ações celulares já listadas na Bovespa, porque os investidores destes papéis temem um ambiente mais competitivo no setor, que possa afetar seus resultados. Exemplos claros são CRT Celular PNA, com um tombo de 6,09%, Telesp Celular Participações PN (-4,33%) e Tele Celular Sul PN (-4,07%). Instantes atrás, estas eram a primeira, segunda e quarta maiores quedas do Ibovespa, respectivamente. Pressionada, a Bolsa paulista há pouco operava em queda de 1,16%, com volume financeiro de R$ 716 mi.