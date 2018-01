Expectativa de alta para Ibovespa tem nível recorde

O otimismo do mercado financeiro em relação ao Ibovespa cresceu ainda mais no Termômetro Broadcast Bolsa, que tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do índice na semana seguinte. A fatia dos que acreditam em alta para as ações na próxima semana alcançou 80,00% do universo de 35 participantes do levantamento, maior nível da série histórica. Os que têm expectativa de estabilidade são 14,29% e de queda, 5,71%. A pesquisa refere-se aos dias 27 de novembro a 1.º de dezembro.

Na edição anterior, 68,42% dos participantes esperavam avanço; 15,79%, estabilidade; e outros 15,79%, baixa; para a Bolsa. O Ibovespa acumulou ganho de 0,92% na semana.

Na semana que vem, no Brasil, as atenções seguem nas negociações em torno da reforma da Previdência, com o governo redobrando os esforços para conseguir apoio necessário para levar o texto à votação na primeira semana de dezembro. Para aprovar a reforma, o governo precisa de 308 votos. Na agenda, o ponto alto será na sexta-feira, com a divulgação do resultado do PIB do terceiro trimestre pelo IBGE. Até lá, ao longo da semana, serão conhecidos dados fiscais do setor público consolidado e indicadores do mercado de trabalho, via Pnad Contínua, ambos referentes a outubro.

O exterior tem entre os destaques a sabatina do economista Jerome Powell, indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para suceder Janet Yellen na presidência do Federal Reserve (banco central americano) a partir de fevereiro. Ele participará de audiência no Comitê Bancário do Senado americano para confirmar seu nome no cargo. Na política, há expectativa pela votação da reforma tributária no Senado.

Entre os indicadores nos Estados Unidos, haverá divulgação da segunda estimativa do PIB do terceiro trimestre.