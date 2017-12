Expectativa de alta para o dólar O mercado de câmbio está apreensivo em relação ao desenrolar do caso Eduardo Jorge (veja mais informações no link abaixo). Nas últimas semanas, com o quadro político e econômico estável, as instituições financeiras não estavam comprando altos volumes de dólares. Isso porque a perspectiva dos investidores era de tranqüilidade no cenário. O mercado registrava um volume suficiente de dólares para manter a cotação da moeda norte-americana em R$ 1,80. Ontem, com a perspectiva de alta sobre a moeda norte-americana, as instituições financeiras passaram a comprar maior volume de dólares. A moeda subiu 0,55% e fechou cotada em R$ 1,8130 na ponta de venda dos últimos negócios. A pressão de alta pode ser maior hoje. Antes da abertura do mercado financeiro, operadores alertavam que não há perspectiva de melhora antes do início da próxima semana. Porém, essa tendência não foi observada nos primeiros negócios do dia. A moeda norte-americana começou o dia cotada a R$ 1,8120 na ponta de venda. Isso representa uma leve alta de 0,09% em relação ao fechamento oficial de ontem - R$ 1,8104.