Expectativa de crescimento da arrecadação argentina O Ministério da Economia da Argentina divulga hoje a arrecadação de março. A expectativa do mercado é de que o resultado será suficiente para atender à meta do Fundo Monetário Internacional (FMI). No governo, espera-se que a arrecadação ficará em torno dos 4,6 milhões de pesos, 55% acima do registrado há um ano. Se confirmado, o resultado permitiria ao governo ter um superávit, no mês, de cerca de 400 milhões de pesos, fechando o trimestre com 1,8 bilhão a favor. Quer dizer, 300 milhões de pesos acima do que foi combinado no último acordo com o Fundo, assinado em janeiro. A arrecadação vem mostrado números positivos há cerca de um ano, graças à CPMF argentina (chamada de imposto sobre transação financeira), exportações e inflação.