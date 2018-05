Expectativa de empresário teve primeira alta em 3 meses

A pesquisa indica que a alta da expectativa dos empresários expõe "o contraste entre a percepção futura da economia e do comércio." O índice é antecedente e apura entre executivos do varejo as tendências do setor.

PIORA NA ECONOMIA - Os dados do Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (Icec), divulgados nesta terça, revelam uma percepção de piora no cenário econômico por parte dos empresários. De acordo com os dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a avaliação sobre a economia do País registrou queda de 12,4% - o menor patamar da série histórica.

No levantamento, 67,5% dos empresários indicaram a piora no cenário econômico, ante 55,4% em junho. Para 30,4%, a piora é acentuada. Apesar das avaliações negativas para o cenário geral, a pesquisa registrou ainda que os empresários se mostram mais confiantes em relação ao setor (2,4%) e à própria empresa (14%).