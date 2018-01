Expectativa de recuperação econômica faz Tóquio fechar em alta O índice Nikkei 225, da bolsa japonesa, fechou hoje em alta de 1,16%, liderado pelos papéis da NTT DoCoMo e Mizuho Financial Group Inc. O bom resultado da bolsa foi motivado pelo otimismo em relação à recuperação econômica. Taiwan avançou 0,57%, com compras no final do pregão. Apesar do resultado positivo, o giro foi baixo, já que os investidores ficaram mais cautelosos em razão do ataque à sede da ONU em Bagdá. O mercado filipino registrou queda de 1,12% com a desvalorização moeda local e preocupações com a política e a segurança do país. O índice Kospi, da bolsa sul-coreana, caiu 0,40%. Às 5h10 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,17%; Indonésia: -0,02%; Malásia: -0,11%; Tailândia: -1,52% e Cingapura: -0,58%.