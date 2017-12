Expectativa do consumidor atinge melhor nível desde 2000 no RJ A expectativa do consumidor da Região Metropolitana do Rio de Janeiro atingiu em dezembro o melhor nível desde 2000, segundo informou nesta quinta-feira a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ). De acordo com a instituição, o Índice de Expectativa do Consumidor apresentou em dezembro o sexto resultado consecutivo acima da linha do otimismo (100 pontos), com alta de 5,19% ante o mês anterior, elevando o índice para 113,79 pontos em dezembro, contra 108,17 de novembro. Na comparação com dezembro do ano passado, também foi verificada alta em igual mês esse ano, de 2,22%. "É o melhor resultado da série histórica do indicador, calculado desde 2000", esclareceu a Fecomércio-RJ em comunicado. Na avaliação da instituição, a relação direta entre a melhora da economia, ilustrada pela elevação da renda e pela contínua expansão do crédito, vem favorecendo o clima positivo neste fim de ano, apesar da elevação da taxa básica de juros. No comunicado, a federação esclareceu que o sub-indicador Situação Financeira Presente subiu, de 97,49 pontos para 114,57 pontos (17,5%), confirmando a boa saúde financeira do consumidor. "Já o sub-indicador Expectativas Futuras apresentou redução de 4,9%, fechando dezembro em 113,01 pontos, contra 118,85 de novembro", informou a instituição.