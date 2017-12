Expectativa do consumidor cai 4,8% no 1º trimestre, aponta CNI O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor, apurado trimestralmente pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), caiu 4,8% em relação ao resultado de dezembro de 2003. A entidade atribui a queda ao surto inflacionário ocorrido nos primeiros três meses do ano e à interrupção na redução das taxas de juros. A CNI lembra, no entanto, que o índice é um dos mais elevados desde o início de sua criação, em maio de 1996.