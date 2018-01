Expectativa do consumidor do Rio cai pelo quarto mês seguido A expectativa do consumidor do Rio de Janeiro permanece em trajetória de queda. O Índice de Expectativa do Consumidor caiu em abril pelo quarto mês seguido na Região Metropolitana do Rio, passando de 97,35 pontos em março para 95,01 pontos em abril. O resultado representa queda acumulada de 14,57% desde o fim de 2003. O indicador varia de zero a 200 pontos e é calculado mensalmente pela Fecomércio-RJ. Em comunicado, o coordenador do Núcleo Econômico da Fecomércio-RJ, Luis Otávio de Souza Leal, informa que os 95,01 pontos apurados em abril representam o menor nível do índice desde julho de 2003 - quando o indicador ficou em 82,82 pontos. Para ele, não há esperança de melhora para o mês de maio, "uma vez que os problemas do emprego e da perda de renda continuam e a divulgação do aumento do salário mínimo para R$ 260,00 (alta de 8,33%) deve contribuir ainda mais para a insatisfação do consumidor fluminense com sua situação financeira", informou. Porém, na comparação anual, os resultados ainda se encontram expressivamente positivos. Em comparação com abril do ano passado, o Índice de Expectativa do Consumidor em abril deste ano apresentou alta de 15,31%, sendo abril o nono mês positivo nesse tipo de comparação. Analisando os sub-indicadores do Índice, que são Situação Financeira Presente e Expectativa Financeira, os dois índices apresentaram queda em abril. Na avaliação da Fecomércio, isso mostra que "os problemas financeiros presentes do consumidor já estão se refletindo em sua esperança de melhora no futuro". No caso da Expectativa Financeira, o resultado de abril, de 102,80 pontos, apesar de ainda estar acima dos 100 pontos (o que representa otimismo) é o menor nível desde julho do ano passado, acompanhando a tendência do índice geral. Já a Situação Financeira Presente ficou em 87,21 pontos, abaixo de 100 pontos (o que representa pessimismo), sendo esta a quarta queda seguida.